兌現約定！林佳龍搭公車與清水國中學生相見歡

台中市長林佳龍今天一早搭乘303線前往清水國中與學生見面，許多通勤學生在303公車上看到林佳龍，相當驚訝。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與交通局長王義川、教育局長彭富源搭乘303線優化公車來清水國中，兌現與學生的約定。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）關心學生的學習情形，由於國三生將參加會考，為大家加油打氣。（盧金足攝）

清水國中學生感謝10公里免費公車讓他上學更方便，且優化公車從市區直達海線地區、班次也多。（盧金足攝）

清水國中生熱情邀請，台中市長林佳龍（右）與交通局長王義川搭公車到學校與同學見面。（盧金足攝）

台中市府改革原BRT藍線為優化公車系統後，市區往海線各地不用再中途轉車，運量也大幅提升，303至306線可直達清水區，清水國中一群學生今年6月寫明信片給市長林佳龍，表示優化公車很方便，並邀請林佳龍到清水走走。

林佳龍今天一早搭乘303線前往清水國中與學生見面，並為即將應考的國三學生打氣祝福。林佳龍說，海線地區以往資源較少，近年市府持續投入更多資源，希望讓海線居民都受惠。

今年6月，林佳龍收到來自清水國中學生的明信片，信中肯定優化公車帶給清水的便利，並熱情邀請市長到清水看看。林佳龍今依約前往，在交通局長王義川及教育局長彭富源的陪同下，搭乘303線優化公車來到清水國中，兌現與學生的約定。

許多通勤學生在303公車上看到林佳龍，相當驚訝，並熱絡互動，拿出手機與林市長合影；林佳龍關心同學及民眾的搭公車感受，大家紛紛肯定優化公車的品質，帶來更多便利。

公車抵達學校後，林佳龍特別關心學生的學習情形，由於國三生將參加會考，他為大家加油打氣，並贈送紀念品給同學留念。此外，他也為明年將登場的台中世界花卉博覽會宣傳

，邀請同學與家人一起前往共襄盛舉。

當時寫明信片洪同學表示，10公里免費公車讓他上學更方便，且優化公車從市區直達海線地區、班次也多，不用轉車相當便利；楊同學和李同學也說，很高興看到優化公車為清水帶來的正向改變。

林佳龍表示，上學期末他收到學生寄來的明信片，信中表示清水變得進步又方便，歡迎市長來清水走走。當時他先在臉書回應允諾將找時間與學生見面，並安排行程，親自到學校看看大家。

王義川說，目前全市共有300至309路10條優化公車路線行駛專用道，往返市中心與海線各區，未來會持續強化公車服務品質，並持續推動軌道路網，彼此串連，讓大台中各地更暢行無阻。

(中時)