廣州動物行為展示館謝幕 動物表演成回憶
廣州動物園內已有24年歷史的動物行為展示館，今日起開始閉館。曾經為市民、遊客帶來無數歡樂的猴子走鋼絲、黑猩猩打鼓、鸚鵡騎車等動物表演，將不復存在。取而代之的，是讓動物們在生活場景中，展現自然行為。
黑熊在馴獸員的指導下，攀爬雙槓，不時來個跳躍翻轉，逗得全場開懷大笑，孩子也興奮地撲到鐵欄前方，目不轉睛地盯著舞臺上的表演——這是廣州動物園的動物行為展示館中馬戲團的「最後一天」。
占地近800平方公尺的動物行為展示館，自1993年起由民間的馬戲團承包經營，至今已有24年歷史。昨日，動物行為展示館正式落幕，陪伴廣州人24年的動物表演也向廣州道別。
「24年來，馬戲團給廣州街坊帶了許多歡樂的回憶，已成一代人的共同回憶。真的不捨得。」馬戲團團長黃迎志表示，馬戲團從1993年開始與廣州動物園合作，承包經營其中的動物行為展示館。
黃迎志說：「不僅有一家四口每年都來看戲，也有人從小看到大，現在帶著孩子來看。」說起這些觀眾，黃迎志語氣熟稔得就像在說自己的朋友。市民梁先生表示，小時候曾觀看過馬戲團表演，對於馬戲團的離場雖有不捨。
為了讓動物更好地展示其自然行為，園方將根據動物生活習性還原其生態環境。對此，廣州市動物園辦公室負責人林杏容說：「閉館後動物行為展示館，將規畫為非經營性的科普展館，免費向大眾開放。雖然許多廣州街坊對動物表演很感念，但其實社會一直對動物表演存有疑慮。」
(旺報)
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