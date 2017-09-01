打臉川普 芬蘭暫無購買F-18「大黃蜂」戰機計畫

芬蘭空軍現役的F-18「大黃蜂」戰機。（圖/芬蘭空軍）

據路透社（Reuters）報導，一向喜愛大放厥詞、公開搶攻的美國總統川普（Donald Trump），這次可真的被盟邦元首狠狠打了一巴掌。川普在上月28日的白宮（White House）聯合記者會上，當著芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）面前，自曝芬蘭軍方將砸約70至100億歐元（約2,505至3,580億台幣）的經費，向波音（Boeing）購買新型F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18 Super Hornet jets），替換該國現有老舊的F-18「大黃蜂」機隊。但從尼尼斯托的現場表情可見，他也相當驚訝，果不其然芬蘭官方於今日否認川普的說法，並表示戰機更新案才剛剛啟動評估，他們尚未做出選擇，美國官方可能是搞混了。

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

芬蘭總統尼尼斯托（圖左）於上月底訪問華府，並與川普（圖右）在白宮舉行聯合記者會。（圖/美聯社）

事實上，芬蘭官方已邀請歐美各大戰機廠商，如波音、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、紳寶（SAAB）等公司，提出自家產品，並將於明年初進行首輪比較，可能要到2020年才會做出最終決定。而目前已提出方案的機型包含：波音的F-18「超級大黃蜂」、洛克希德馬丁的F-35戰機（F-35 Lightning II）、紳寶的JAS 39獅鷲戰鬥機（JAS Gripen）、達梭系統（Dassault）的疾風戰機（Rafale）和歐洲的颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）。

(中時電子報)