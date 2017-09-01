MLB》大谷翔平控球不穩 美球探：右腳問題困擾他

大谷翔平(圖)連2場先發出賽，控球狀況都不理想。(美聯社資料照)

日本火腿大谷翔平昨本季第二度登板，據傳多達14支大聯盟球團，都到場觀看他的表現，他面對軟銀雖飆160公里速球，但僅投3.1局掉4分，只投64球就退場，教練和日本球評對他表現持正面態度，那大聯盟球探呢？據美媒今(1日)報導不少人認為，大谷右腳的問題還是困擾著他。

大谷昨第二度登板，前3局表現是威風八面，讓強大的軟銀只靠2次保送上壘，沒被敲安、無失分，但4上卻投1次保送後，連挨3安失4分，其中還包括福田秀平一發3分炮。《紐約郵報》報導，球探指出大谷速球極速100英里，均速落在152到157公里間，滑球極速136公里，指叉球則有142公里。

然而值得注意的，是大谷的控球。他7月12日本季首度先發，投1.1局失4分退場，送3次保送是一個主因；他昨雖3.1局送3保送，不過其實過程中，偏高球路出現不少，控球與過往有段差距。在場觀看的其中1名球探指出，大谷軸心腳右腳的問題，依舊困擾著他，導致他控球不如過往。

不少人認為洋基和道奇，會期望迎來大谷加盟。1名國聯球隊的球探表示，大谷熱愛成為焦點，他堅信若火腿季後宣布讓大谷入札，那必定引起不小的騷動，「我想洋基會是其中一個競爭者。」會有這樣的猜測，推測是因為洋基和道奇，在731交易大限前都用交易擴充海外簽約金上限。

不過大谷到美國會不會「二刀流」，引起多方討論。如果他想打擊，1名國聯評估球員天賦的人員認為，大谷會傾向到能讓他打擊的球隊，「無論是誰開給他最好的價碼。」只是目前大谷有腳傷疑慮，沒能投出好表現的話，可能影響身價，加上火腿想興建新主場，沒能談到滿意條件，未必真會放人。

(中時電子報)