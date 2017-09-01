反年改「八百壯士」號召軍人節遍地開花

反年改團體「八百壯士」又有新動作。(擷取自臉書)

台北世大運才剛結束，反年改團體又有新動作！「八百壯士捍衛權益」在臉書號召，九三軍人節「異地同時，遍地開花」，該團體稱現在已有超過三萬人報名。

「八百壯士捍衛權益」全文如下：

九三軍人節向軍人致敬

蔡政府對軍人的尊重表裡不一，文青式文稿不少，軍人感受不到真正的肯定與支持，105年到107年國防預算軍事投資減少兩成即足以證明，她們言行不一。

退伍軍人八百壯士團體，在毫無資源的情況下，勉力發起全國各縣市「異地同時，遍地開花」向軍人致敬活動，目前已超過三萬人報名，人數持續增加中；同時我們也邀請海外僑胞在僑居地共同參與，幾天以來回響非常熱烈；呼籲社會各界朋友一起參加各地區九三敬軍活動，讓軍人感受一點真正的溫暖與敬意，更籲請國民黨、新黨朋友們，全力支持這場海內外同步實施的敬軍活動，凝聚失散已久的人心！

我們訴求非常明確：

★捍衛國家憲政秩序的穩定性。不容許民進黨任意推翻憲法規範『不溯既往、信賴保護』的基本精神與普世價值；一旦憲政制度被破壞，政府將失去軍公教警的向心力，支柱崩毀，國家將永無寧日。

★八百壯士堅持法律不溯既往，退伍軍人與國家(雇主)法律上權利義務關係已經結束，我們沒有重新選擇的機會，失去的歲月不可能恢復，要求國家依法履行法定責任。

(中時電子報)