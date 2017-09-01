反年改「八百壯士」號召軍人節遍地開花
台北世大運才剛結束，反年改團體又有新動作！「八百壯士捍衛權益」在臉書號召，九三軍人節「異地同時，遍地開花」，該團體稱現在已有超過三萬人報名。
「八百壯士捍衛權益」全文如下：
九三軍人節向軍人致敬
蔡政府對軍人的尊重表裡不一，文青式文稿不少，軍人感受不到真正的肯定與支持，105年到107年國防預算軍事投資減少兩成即足以證明，她們言行不一。
退伍軍人八百壯士團體，在毫無資源的情況下，勉力發起全國各縣市「異地同時，遍地開花」向軍人致敬活動，目前已超過三萬人報名，人數持續增加中；同時我們也邀請海外僑胞在僑居地共同參與，幾天以來回響非常熱烈；呼籲社會各界朋友一起參加各地區九三敬軍活動，讓軍人感受一點真正的溫暖與敬意，更籲請國民黨、新黨朋友們，全力支持這場海內外同步實施的敬軍活動，凝聚失散已久的人心！
我們訴求非常明確：
★捍衛國家憲政秩序的穩定性。不容許民進黨任意推翻憲法規範『不溯既往、信賴保護』的基本精神與普世價值；一旦憲政制度被破壞，政府將失去軍公教警的向心力，支柱崩毀，國家將永無寧日。
★八百壯士堅持法律不溯既往，退伍軍人與國家(雇主)法律上權利義務關係已經結束，我們沒有重新選擇的機會，失去的歲月不可能恢復，要求國家依法履行法定責任。
(中時電子報)
文章來源：八百壯士捍衛權益臉書粉絲團
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。