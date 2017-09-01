慶防空暨飛彈指揮部成軍 各式飛彈公開

空軍防空暨飛彈指揮部今天(9/1)在台南舉行編成典禮，把指揮官提升到中將位階，希望能達到指揮管制一元化的目標。軍不但派出各式戰機和雷虎小組，進行空中分列式慶祝，愛國者三型等各式防空飛彈，也在地面進行閱兵。

IDF、幻象2000及F-16，三型二代戰機以空中分列式，飛越空軍台南基地。雷虎小組也把藍天當畫布，噴出紅白藍三色彩煙，以七機的大雁隊形共襄盛舉。地面部隊也大喊口號，展現高昂士氣。飛彈指揮部在今年3月，才從參謀本部移編到空軍，現在又進一步和防砲指揮部合併。

慶防空暨飛彈指揮部成軍 各式飛彈公開

合併舊部隊，成立新單位。愛國者三型以及我國研發的天弓三型等防空飛彈，也通通現身。國防部在31日公布大陸航空母艦遼寧號首次繞台的路線圖，一度是入侵台灣的防空識別區，隨著防空暨飛彈指揮部編成，也被視為一肩挑起守衛台海的第一線重任。

(中天)