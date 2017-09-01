國一連環車禍！8車連環撞南下嚴重回堵

國道1號汐五高架南下接近五股交流道前，今天中午發生一起連環車禍，共8部車發生追撞，所幸現場僅1名民眾需要包紮，並未造成嚴重傷亡，但現場3車道被事故佔用，僅剩接五楊高架的引道勉強可以通行，詳細事故原因，還有待警方進一步釐清。

(中時電子報)