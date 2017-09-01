鍾麗緹全身溼透！前凸後翹擋不住

鍾麗緹和張倫碩到海邊度假，身材前凸後翹讓人大飽眼福！（圖／取自張倫碩微博）

鍾麗緹和小她12歲的張倫碩結婚以來，兩人不時還是在網上曬恩愛，今（1日）張倫碩更放出一系列兩人在海邊戲水的照片，不過張倫碩眼中只有鍾麗緹，貼了幾張鍾麗緹玩的全身溼透的照片，網友就激讚「擋不住前凸後翹啊！」

鍾麗緹和張倫碩到海邊戲水，儘管已經換上泳衣，但鍾麗緹還是做足防曬，全身包緊緊，不過全身已經濕透的鍾麗緹，黑色內在美全都露，前凸後翹的火辣身材完全遮不住，讓不少男網友相當羨慕張倫碩，認為他不僅遇上真愛，還是個超級美魔女。

(中時電子報)