923聽古典樂，萬海慈善辦音樂會將募1200萬挺36社福單位

德國籍的沃格勒是大提琴神童，20歲即當上知名樂團首席。圖：國家交響樂團提供

聆聽就能傳遞愛心！ 由萬海航運慈善基金會舉辦的「狂喜之詩」音樂饗宴，9月23日晚上7:30將於國家音樂廳隆重登場，將募1200萬挺36社福單位。

萬海慈善為明年度【讓愛閃耀】專案支持中、小型社福單位募款，與國家交響樂團（「NSO」）合作「狂喜之詩」音樂饗宴，所有售票收入不扣除成本全數納入【讓愛閃耀】勸募專案所得。

此次音樂會，由呂紹嘉指揮，除了演奏王怡雯：《卑南慶典》（世界首演）、普羅科菲夫：《古典》交響曲、斯克里亞賓：《狂喜之詩》等經典名曲，更邀請德國大提琴名家楊．沃格勒（JAN VOGLER）演出德沃札克：B 小調大提琴協奏曲。

沃格勒20歲便獲聘為德勒斯登國立交響樂團首席，是成立迄今469年的古老樂團有史以來最年輕的首席。他於1997年離開該樂團成為獨奏家，相繼與紐約愛樂、芝加哥交響、維也納交響等頂尖樂團合作。

許維新執行長表示，萬海慈善每年依據社會需求，設定勸募專案的關懷議題並舉辦募款活動。105年起，在社福單位蓬勃發展以補充公部門執行不足的環境下，以【讓愛閃耀】公益提案補助專案力挺募款不易的地方中、小型社福單位推動其服務。

去年提供千萬元補20個社福單位，今年基金會決定再擴大支持明年度【讓愛閃耀】專案的補助額度，從1000萬元提高到1200萬元，受補助單位自20個增加到36個，把資源和愛送到最需要的地方。

萬海慈善邀請社會大眾在9月23日周末夜一起加入聽音樂做公益的行列，每一張購票都將轉化為支持國內中小型社福單位服務推動的助力。音樂會購票請洽詢「兩廳院售票系統」 。

(工商)