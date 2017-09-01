年改後積極作為 退撫基金配置將重新調整

年金改革後，退撫基金資產配置將重新調整，考試院副院長李逸洋今天表示，平均每年報酬率3.16%，不盡理想，「我們也不盡滿意」，退撫基金資產配置將重新調整，這是因應年金改革後的「積極作為」。

此外，李逸洋說，今年投資報酬率目標是4.02，已經達標，若按照這個速度且無任何意外，今年可以賺到400億元，過去平均一年是賺100億元。

考試院今天舉行第12屆就職三週年記者會，銓敘部長周弘憲指出，退撫基金投資一直被詬病，但是組織結構的問題的確也是影響組織結構的原因，希望在退撫基金管理上，在組織結構層面上能做一些變革，縱使在組織結構上不能做變革，也能在現有制度就有關人事、會計上有一些改變。

他說，例如員額管控是否稍微鬆綁，是否有機會延攬民間人才，基金管理委員會同仁的薪資是否能有彈性，這也是銓敘這段期間再思考的問題，因為基管會受全體軍公教人員付託，必須負起責任，唯一目標就是在監理會監督下，能有效提升績效。

李逸洋對於外界常對退撫基金運作的批評，且認為基金每年應有 6%報酬率不以為然，他說，退撫基金從民國84年開辦以來，到今年 7月賺了新台幣2162億，「請批評者請拿出證據，到底哪 裡虧錢？」

李逸洋說，加州公務員退休基金(Calpers)投資股票基金和另類投資，包括不動產和私募股權，高達八成比例，屬於高風險、高報酬，投資在存款、債券比例只有兩成；反觀台灣退撫 基金的配置是顛倒過來，高風險、高報酬的配置只有45%。

李逸洋指出，依法規，退撫基金不像國外可以投資不動產，銓敘部針對軍公教在104年所做的調查問卷統計，公務人員有72%、教育人員76%都趨向保守，不願意拿8成的錢去拚輸贏，而且每隔幾年就有股災，大家不願意冒險。

李逸洋表示，年金改革後，考試院會針對退撫基金運作相關問題，再做最新的意見 調查，結果預計年底出爐，再看公教人員是否願意讓資產配置做大幅調整調整。

(中時)