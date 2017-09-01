隋棠嘆「自找麻煩」 認為此事和老公含淚冷戰
女星隋棠2年前甜嫁Tony，婚後給老公湊了個「好」字，生下一子Max及一女Lucy，而大幅減少工作好專心在家庭生活的女神，常在臉書分享生活點滴，幸福的模樣，被奉為育兒與婚姻模範，沒想到昨卻在臉書po文訴苦，自爆跟老公Tony吵到夫妻眼眶有淚，甚至冷戰。
到底是什麼事情，讓「模範夫妻」隋棠與Tony不惜吵架吵隔夜，還收起恩愛互相冷戰？原來是為了愛子Max，昨天適逢寶貝2歲生日，日前夫妻倆就下定決心要不假他人之手、親力親為給兒子辦個溫馨的生日派對，然過程卻是困難重重，「從發想到討論、規劃、執行，我們共吵了兩次架，各含淚了一次，並冷戰了四天加上互相在心中翻了對方八十次白眼」，打破過去甜蜜蜜的氛圍，才終於搞定Max的生日趴。
雖然籌辦趴踢的過程有很多曲折，且2歲的Max也很可能還不了解什麼是生日，但做為父母，隋棠夫妻倆對於最終的結果仍是滿意的，「(Max)感覺到愛他的人和他愛的人都圍繞著他，於是到上床前一刻都笑得超級快樂」，孩子的一個笑臉，讓女神把吵架、冷戰等不開心全都忘記，直呼下次仍願意繼續「自找麻煩」給寶貝辦慶生趴，有家庭的網友也贊同她的想法，表示能得到珍貴的回憶，比什麼都值得。
(中時電子報)
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