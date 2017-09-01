打仗有多燒錢？1噸黃金只能癱瘓1座機場1天

中國解放軍2015年8月舉行「火力-2015·青銅峽D」跨區實兵對抗演習的畫面。（圖/中新社）

中國空軍殲轟-7A戰機8月4日在吉林省松原市舉行的「國際軍事比賽—2017」航空飛鏢賽項目中，進行實彈攻擊的畫面。（圖/新華社）

俗話說，「錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」。無論是發展軍工產業，聲張主權，反恐維安，都得燒大錢。這次中國與印度邊境對峙，雖然僵持了超過兩個月，情勢一度緊張，但雙方為了拚經濟，避免兩敗俱傷，在一陣唇槍舌劍後，最後還是決定不打。

隨著科技與軍工產業日新月異，戰爭已變本加厲，演變成裝備密集、技術密集，火力密集與資本密集的行為。現代戰爭在武器彈藥上的消耗量遠非過去所能衡量。

迷彩虎軍事網指出，美國做過估計，美國大兵每人每天的消耗物資在二次大戰時是20公斤，越戰時是90公斤，波灣戰爭時期則是200公斤，50年間翻了10倍。

而美軍每月的彈藥消耗在韓戰時是1.8萬噸，在越戰時期是7.7萬噸，在波灣戰爭時則達35.7萬噸，將近20倍。而西德為抵禦蘇聯進攻而儲備的武器彈藥，當時能滿足30天的作戰，但這些彈藥如今看來，可能不到一周就全打光了。

中俄2017年7月舉行「海上聯合—2017」軍事演習時，中國艦艇在波羅的海進行副炮實彈發射演練的畫面。（圖/中新社）

此外，中國8年抗戰，打了22場會戰，進行了12萬次的遊擊戰，犧牲了3,000萬軍民，耗費的軍火也才不過6萬噸。然而，敘利亞內戰打了6年，光是反對派就耗掉20萬噸的軍火。結果東歐為了準備因應第3次世界大戰而儲備的軍火，就這樣被敘利亞一掃而光。

據悉2015年烏克蘭還身陷內戰，卻硬是提供敘利亞反對派2億發子彈，25萬發迫擊砲炮彈和1.8萬發反坦克飛彈。可見敘利亞戰事之激烈，火力之兇猛。而北京的戰爭思維至今仍以火力至上，中國的300毫米遠程火箭炮是集團軍級別的火力支援利器。一發遠程火箭彈的價格是75萬人民幣（約344萬台幣），一輛遠端火箭炮12發，一個營裝備6個發射車，一輪火箭彈射出去就是5,400萬人民幣（近2.5億台幣），換句話說，就將近一個億（近5億台幣）啊！

分析指出，中國95年演習時發射過6枚東風15C戰術導彈，一枚也就3,000萬人民幣（近1.4億），6枚下去就是半噸黃金，如果用一般彈頭，這樣的火力也只能癱瘓一個機場半天時間。而據美國聯邦估計，911恐攻事件後，美國為了四處打反恐戰爭，約耗費4.8兆美元（約144兆台幣）。所以想想吧，打一場激烈的戰爭要花掉多少。

因此，激烈的現代戰爭不是一般小咖能玩得起。以前說戰爭是大炮一響，黃金萬兩，今天再看這句話，發現戰爭變得愈來愈貴。而以前耀武揚威的大國，面對現代戰爭也愈來愈力不從心，作戰的節奏也越來越快，結束的時間也越來越迅速。環顧全球，能夠打得了半年以上全面戰爭的國家，也就美、中、俄而已。

(中時電子報)