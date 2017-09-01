廣州學童1日全面開學 各級單位加強部署
9月1日廣州市中小學幼兒園全面開學，廣州市警方在開學前，就已提前部署，出動警力5500人（次）、排查整治各類安全隱患850餘處。
針對校園秋季易發的各類安全事故特點，特別是近期颱風頻繁的情況。廣州公安內保、治安、消防等職能部門，會同市、區教育部門深入校園，全面排查學生宿舍、教學樓、食堂、供水供電供氣設施等重點部位的各類安全隱患，對檢查出的隱患和故障，立即督促整改和修復。
相關單位也積極要求中小學、幼兒園加強內部安全管理，督促校方強化校園專業保安隊伍建設，配置配齊保安員防護裝備，完善校園一鍵式緊急報警和影像監控等安防體系建設。
在校園周邊治安複雜地段、路段，警方增派警力加強巡邏管控，並加強校園周邊流動人口、出租屋、網咖，及電子遊戲樂場所等治安管理，嚴厲打擊涉校違法犯罪活動。
廣州警方組織了針對各中小學幼兒園校車駕駛員的交通安全專項培訓。交警部門對全市近4000輛校車進行安全大檢查，確保校車不帶「病」上路。
同時，在開學期間，交警部門將組織警力有針對性地加強交通複雜繁忙路段的交通疏導，防止發生交通堵塞，確保交通安全。
(旺報)
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