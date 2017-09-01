陸劇「灌水」嚴重 陸官媒：營養匱乏、審美薄弱

大陸國產連續劇近期集數愈來愈長，引來「劇情拖沓、內容稀薄」的批評，大陸官媒《人民日報》1日刊出專文稱，解決電視劇「注水」問題，涉及多方利益，須彼此之間通力合作。

專文點名，《大唐榮耀》從60集拉長為92集，《擇天記》從50集拉長到55集，動輒八、九十集的電視劇屢見不鮮，如新《還珠格格》99集、《天天有喜》91集、《隋唐英雄》120集……長劇越來越多，劇情拖沓、內容稀薄等現象屢見不鮮。

文章稱，電視劇集數變長，是製作方、播出方利益博弈的結果。電視台迷信大牌，少數演員片酬激增，使得電視劇製作成本不斷增加，電視台以集數定價格，因此製作單位以拉長集數獲利；對電視台來說，劇集越長，植入廣告的空間越多。

因此，為了延長連續劇，製作方增加無關主線的人物、設置毫無意義的台詞，以及重複再現故事情節等方式「灌水」，「一批營養匱乏和審美薄弱的電視劇佔據了螢屏，形成電視劇製作的不良風氣。」

文章稱，一部正常收視率為2%的電視劇，收看人群就有2600多萬人，一集電視劇45分鐘，如果灌水10分鐘，浪費的時間就是2.6億分鐘，注水部分越長，被浪費的個人時間和公共資源就越多。

文章提到，國際上，減少劇集、保證單集精彩度，已成為電視劇產業的共識。日劇的長度是10至12集，英劇更少，一般一年一季，一季3至9集。相比這兩個國家，美劇的劇集往往較長，但由於競爭激烈，如果收視率不好，會立馬遭遇「被砍」命運，這使得美劇製作追求精益求精。

因此，文章建議，大陸的電視劇產業環境有自己的特點，但說到底，產業的良性發展最終還是要靠好作品說話，國產電視劇要取得經濟效益和社會效益的雙豐收，就必須擠乾「水分」，紮紮實實用「乾貨」和「硬貨」贏得觀眾。

例如，對製作方來說，應實施劇本戰略，加強編劇在電視劇中的主導地位；要減少對「小鮮肉」的顏值依賴，把精力集中在故事講述、情感傳遞和價值觀表達上；要按照合理的比例配置演員、導演、編劇、造型妝髮等人員薪酬。

對於播出方來說，應鼓勵製播聯手和傳統購銷相結合的商業模式，最大限度地整合優質劇作資源，在電視台購買電視劇時，可以改變以集數購買的陳舊方式，綜合電視劇品質、預估收視率、話題性及社會影響力等多方面再進行定價，避免製作方人為拉長劇集；在發行和銷售層面，對於品質優秀的電視劇要多方管道營運。

(旺報)