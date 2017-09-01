國泰航空18年夏季 直航布魯塞爾、都柏林和哥本哈根

布魯塞爾。圖 ：國泰提供

哥本哈根，圖：國泰提供

都柏林。圖 ：國泰提供

國泰航空一直致力拓展航點網絡，以連繫香港至世界各地。由2018年夏季起，國泰將首次開辦直航服務 ─ 聯繫香港至歐洲的布魯塞爾、都柏林和哥本哈根，進一步擴展網絡，並為穿梭歐亞兩大洲的貿易和旅遊開拓新機遇。

國泰航空行政總裁何杲表示，新航線迎合顧客嚮往搭乘直航航班至這些活力洋溢的都會，並為經香港樞紐前往亞洲及西南太平洋各熱點的歐洲旅客，提供更便利的選擇。

「我們很高興能提供唯一直航服務往來香港至歐洲的布魯塞爾、都柏林和哥本哈根，這些地方都是精彩的旅遊熱點，吸引來自世界各地的商務和休閒旅客。我們一直細心聆聽客戶的需求，深切明白他們冀望有更多及更靈活的航點選擇，因此我們新增直航服務，聯繫旅客到訪這些各具特色的首府城市。」

「我們致力開拓嶄新航點，以進一步提升香港作為亞洲最具規模的國際航空樞紐地位，並有助國泰把握新增的重要收益。」

繼近年開辦倫敦蓋特威克、馬德里和巴塞羅那航線後，國泰積極拓展歐洲航線網絡。新航線開通後，集團的歐洲直航航班網絡將遍及15個航點。

國泰航空的長途客機機齡平均只有5歲，為業內最年輕的機隊之一。三條新航線將以國泰航空最先進的空中巴士A350-900客機營運。該客機配備最新穎並廣受顧客歡迎的客艙座椅。另外，所有前往布魯塞爾、都柏林和哥本哈根的客機均設有新一代娛樂設備和先進的無線網路服務。

國泰航空共訂購了22架空中巴士A350-900客機，目前已有18架客機投入服務，餘下四架客機將於2017年底前付運。另外，26架較大型的A350-1000客機亦將於2018年加入國泰機隊。這些客機更環保和更具燃油效益，有助國泰開發更多新市場

(工商)