今年首例登革熱死亡病例在台南 防治不容疏忽

疾病管制署日前公布國內今年首例境外移入登革熱死亡確定病例，台南市登革熱防治中心指出，疫情仍不容掉以輕心。

台南市登革熱防治中心指出，8月29日新增一例境外移入高度疑似病例，個案為越南籍移工，8月16日入境，於8月26日發燒39℃至診所就醫，醫師診斷感冒，後於8月28日全身痠痛、後眼窩痛症狀再至診所就醫，醫師進行登革熱快篩陽性並通報，其檢體於8月29日經疾病管制署研判因IgM為陽性，故需於9月4日再行採檢判定。

台南市登革熱防治中心分析，因該移工可傳染期皆在社區活動，故提高規格進行社區環境防治工作，8月28日起持續加強病媒蚊密度調查、孳生源巡查清除，8月30日於其居住公共空間及戶外環境進行化學防治，另針對病例及周圍住家放置噴霧罐，並衛教民眾有疑似登革熱症狀（發燒、頭痛、眼窩痛、骨頭肌肉酸痛及紅疹等）時，儘速就醫進行登革熱快篩，及早診斷及早防治。

目前，登革熱防治中心執行8個行政熱區（東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區及仁德區）全里誘卵桶監測，經比較第34週與第33週監測結果，第34週總卵粒數44,884顆，平均每個陽性點監測到16粒卵，低於第33週平均陽性點的34粒卵，且總卵粒數比第33週減少8,112粒卵；但44,884粒卵中，戶內仍有3,935粒卵，表示目前家戶內成蚊仍活躍，民眾需提高注意清除積水容器，以免養蚊害人又害己。

(中時)