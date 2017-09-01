高雄電影節早鳥票 9月1日開賣

《美國天使：英國國家劇院現場》二部曲劇照。（高市文化局提供）

高雄電影節10月20日即將登場，9月1日搶先開賣《美國天使：英國國家劇院現場》二部曲、「法蘭西戲劇院現場」《羅密歐與茱麗葉》和《大鼻子情聖》，以及適合親子共同參與的「草莓姐姐Ｘ雄影親子場」、「香蕉哥哥Ｘ火球人手作廚房」。

其中，舞台劇電影《美國天使：英國國家劇院現場》是由第二代「蜘蛛人」安德魯加菲，與《魔性人心》影集小狼羅素托維同場飆戲，這部巨作今年25周年，由東尼獎名導演瑪麗安艾利奧特改編，7月起陸續以「英國國家劇院現場(NT LIVE)」進行世界巡迴放映．獲全球超過20萬觀眾好評，凡是上映的國家均一票難求，是英國國家劇院現場近年代表作。

高雄電影節今年特別企畫「草莓姐姐X雄影親子場」活動，選錄〈野狼天鵝湖〉、〈完美生物指南－貪吃的變色龍〉、〈小魚夜未眠〉、〈我的二次元朋友〉、〈我們也下雪了！〉、〈幸運好雞會〉、〈笨鳥與大熊〉、〈這就是法蘭西〉、〈長頸鹿跳水大會〉等９部克萊蒙費鴻影展兒童短片，既逗趣又溫馨可愛，是讓小影迷看見全世界的好方法。

活動現場更將邀請「草莓姐姐」簡皎竹擔任嘉賓，和大小朋友「共讀電影」，展現知性氣息。10月29日星期日將在「高雄市總圖B1小劇場」舉行，一加一看電影、玩遊戲只要399元。

而「香蕉哥哥Ｘ火球人手作廚房」活動，則邀請「香蕉哥哥」林掄元化身廚師，9月30日將於「帕莎蒂娜駁二倉庫餐廳」，帶領大小影迷體驗手作廚房的快樂與感動，1張票參與上限3人，內含手作披薩材料1份，及「孩子幻想國」電影票券1張、好玩價500元；當天參與的顧客，在帕莎蒂娜駁二倉庫餐廳用晚餐，即招待萊姆茶一壺。

高雄電影節10月20日至11月5日將於高雄市圖書館總館、MLD台鋁、高雄市電影館、光點華山電影館登場，相關購票訊息可上「愛PASS售票網」，今日起開賣早鳥票，只要在影展開幕前預購，即享有單張599元優惠票價。

(中時)