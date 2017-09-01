希拉蕊推銷新書巡迴演講 2000美元門票惹議

美國前國務卿、2016年大選的民主黨總統候選人希拉蕊，本月發行最新回憶錄「What Happened」《怎麼回事》，將在美、加展開巡迴演講打書，新書記載了她和川普的選戰，不過最貴門票逾2000美元，輿論認為喊價未免太高。

外媒稱，希拉蕊新著12日起開始發售，她將在18日於華盛頓舉辦售書活動，隨後前往加拿大、佛州、加州、密西根州、伊利諾州、紐約州、威斯康辛州、喬治亞州、麻州、賓州、華盛頓州和俄勒岡州舉辦售書活動。

不過，像9月28日的多倫多場，希拉蕊演講的VIP門票要2375.95美元，這張VIP門票包含2個前排座位，一張與希拉蕊的合影和一本簽名書，在蒙特利爾和溫哥華，也可以以同樣的價格購得VIP門票。

出版業人士批評，知名人物通過巡迴打書很常見，但是希拉蕊這樣推銷看上去太過貪婪。相形之下，前美國防長蓋茨2014年的演講售書活動，門票價格只要30美元。

不過，希拉蕊演講售書活動的一般入場門票已經發售，在多倫多，聽希拉蕊演講的70.49美元的門票已經賣光。巡迴演講的門票價格依地點不同，如10月3日佛州布拉沃德，門票價格在50至375美元之間，在11月1日的紐約場，VIP門票的價格是750美元。

(旺報)