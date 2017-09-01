外圍環流影響空品 中市府啟動應變措施

台中市今天下午1時環保署測站AQI指標達橙色等級以上，環保局立即啟動應變措施。（盧金足攝）

受到颱風「瑪娃」外圍低氣壓環流影響，昨天起連續三天，中南部地區風場微弱，空氣品質受到影響，今日下午1時環保署測站AQI指標達橙色等級以上，台中市環保局立即啟動應變措施，包括加強稽查鄰近營建工地空汙防制、提高周邊道路灑水頻率、加強機車停車怠速稽查等作業，提醒民眾做好自我防護，減少外出或戴口罩。

中南部各縣市昨天受到瑪娃颱風外圍環流影響，環保署測站達應變條件，環保局針對台中工業區稽查3家次、稽查鄰近營建工地空汙防制措施操作狀況，落實裸露區域粒狀汙染物防制、提高周邊道路灑水頻率、加強機動車輛停車怠速稽查作業、針對工廠加強稽查空汙排放行為，並加強巡檢餐飲油煙排放及露天燃燒，減緩空汙影響。

今天中南部持續受到外圍環流影響，中午1時環保署測站達橙色等級以上，環保局再度啟動應變措施。

環保局表示，環保署測站達橙色等級，為預警2級，若空品持續惡化16個測站，達6個測站PM2.5即時濃度達71ug/m3以上，將通知台電降載。

環保局長白智榮建議民眾，外出時盡量多搭乘大眾運輸工具，敏感族群減少外出或戴口罩。由於中元節將至，呼籲市民朋友減少香與紙錢的使用量，一同努力維護空氣品質。六日假日期間，預估颱風遠離、風向偏南風，空品將稍有改善。

(中時)