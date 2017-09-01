5人受困烏來沙洲 消防員協助上岸

5名年輕男女受困沙洲待援。（王揚傑翻攝）

救難人員協助民眾上岸。（王揚傑翻攝）

5名年輕男女受困沙洲待援，救難人員協助民眾上岸。（王揚傑翻攝）

今（1）日下午1時40分許，新北市消防局接獲110轉報，新北市烏來區烏來國小啦卡路旁溪流，均為18、19歲的3男2女在場烤肉戲水，因溪水突然暴漲，受困溪流中央沙洲。

消防局立即派遣救難人員趕赴，見現場溪水雖然湍急，但水位並不深，救難人員直接涉水拉起繩索，替受困民眾穿上救生衣後，於2時4分協助5位民眾上岸，5人均未受傷。

消防局第四大隊大隊長蕭力愷呼籲戲水民眾，近日常有短暫陣雨發生，應注意戲水暴漲情形並儘速離開現場，戲水地點更應選擇有救生員看守地點。

(中時)