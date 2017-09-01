年改救濟案年增3000件 保訓會成立專案小組

年金改革後，公務人員保障暨培訓委員會預估將面臨公務人員因退休權益提起救濟案件激增的情況，保訓會主委郭芳煜今天表示，保訓會已未雨綢繆成立專案小組，未來一年增加的案件數量約為1千5百件至3千件。

考試院今天舉行第12屆就職三週年記者會，保訓會主委郭芳煜也表示，年改過後，公務人員因退休權益提起救濟案件激增，去年7月可領退休金的人數15萬人，用1%到2%粗估，未來一年增加的案件數量約為1千5百件至3千件。

郭芳煜說，不僅救濟案件激增，程序也會比較繁複，希望到會說明和陳述意見的人會變多，又牽涉信賴保護、不溯既往等法律重大原則，保訓會審查案件採取合議制，必要時也會徵詢專家學者的意見。

(中時)