過站按鈴要求下車遭拒 老翁怒飆髒話

桃園一對老夫婦搭客運要前往捷運萬隆站，但卻在過站後按鈴要求下車，駕駛堅持要到下一站才能停車，沒想到這名老翁卻大發雷霆，在車上對駕駛怒飆髒話，還作勢拿雨傘攻擊，駕駛不堪受辱，反問能這樣罵人嗎？沒想到對方竟然還回嗆「台北市長柯文哲都可以罵了，有什麼不可以。」

老翁怒飆髒話罵司機(圖截取自影音畫面)

年邁的老夫妻站在客運駕駛旁，對著駕駛大聲咆嘯，甚至還越罵越大聲，連台北市柯文哲都無辜中槍。老翁認為自己只是按鈴按得慢一點，但駕駛竟然不給下車，硬是要開到下一站。有乘客看不下去出來主持公道。

即使面對酸言酸語，駕駛仍堅持要到站才能讓乘客下車，並盡量避免直接衝突，敬業態度也獲得好評。而罵人的老夫婦也在隔日登門致歉。

(中天)