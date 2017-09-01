前原誠司當選日本民進黨新黨魁 蓮舫下台

日本民進黨1日下午召開臨時黨大會，選出55歲的前外相前原誠司為新黨魁，台裔參議員蓮舫卸下接手未滿1年的黨魁職務。前原的黨魁任期到2019年8月。

前原選前向日媒表示，自己是以盡人事聽天命的心情參選的，希望打造由大家一起營造新社會的有一體感和使命感的政黨。

前原於1993年自日本新黨首度當選眾議員，至今已當選8屆眾議員。日本民進黨的前身民主黨執政時，曾任國土交通省、外務大臣、黨政策調查會長等。2005年9月至2006年4月擔任民主黨黨魁。

(中時)