詭異巧合住進凶宅「無力償債」4年連死3人
桃園有一棟透天民宅，原本的屋主是一名員警，6年前因心肌梗塞在家中猝死，妻子心理無法承受也跟著在屋內輕生，而他們的女兒因為欠債，將房子過戶給楊姓嫌犯。沒想到接手的楊姓嫌犯，自己也因無力償債！他就在屋內對債主痛下毒手將其持刀殺死，這間房子四年內連死三個人，一連串詭異巧合讓附近鄰居議論紛紛。
該民宅剛好位在巷子裡，平常白天就不太照的到陽光，門口還貼著被法院查封的公告，命理師說：「像這樣的房子，後面的屋主接手後，的確有可能會受到影響」，43歲楊姓嫌犯，戴著安全帽低頭不語，因為欠債無力償還，竟然就在自家，持刀殺害債主，目前一審判決出爐，他被依殺人罪判刑18年。這間房子四年內連死三個人，一連串詭異巧合讓附近鄰居議論紛紛。
(中天)
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