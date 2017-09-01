美眾院外委會主席羅艾斯：做對的事 包括對台軍售

蔡英文總統今(1日)頒授「特種大綬景星勳章」給美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯。羅艾斯說，他會持續為台灣的未來努力，做他認為對的事情，包括提升兩方在國防上的合作以及定期軍售等。

蔡英文總統致詞時也表示，就是有像羅艾斯這樣的國會領袖給台灣最大支持，讓台美能持續往升級版策略夥伴關係前進。

羅艾斯提到，他正密切與中華航空合作，希望能在台灣及安大略國際機場間建立直航航班，除了提供人民更多旅行選項，也能強化雙方交流，進而帶動經濟成長及就業機會。

蔡總統致詞時，先對美國人民的慰問。她說，哈維颶風侵襲，造成美國德州、尤其是休士頓很大災情，台灣人民感同身受，也願意提供必要的協助。

蔡總統說，這勳章是要向對台灣有重要貢獻的人表達感謝與友誼，羅艾斯長期以來一直都是台灣最忠實的、最重要的朋友，獲贈這勳章當之無愧。

羅艾斯則表示，台美關係強固、穩健、持續，而且也已經準備好迎接新的世紀。

羅艾斯還透露，昨(8月31日)他有機會到高雄附近參訪一艘正整頓完畢的派里級巡防艦，能夠親眼在台灣看到一艘派里級巡防艦，對他來說有著非常特別的意義，因為正是他在2013年通過了法案才得以促成巡防艦來台。

(中時)