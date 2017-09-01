基隆、汐止水情燈號今起由藍轉綠
因基隆河水量減少，且新山水庫蓄水位持續降低，經濟部水利署今（1日）公布，為加強乾旱示警，自今日調整基隆市及新北市汐止區水情燈號，由水情正常的藍燈，轉為水情稍緊的綠燈。
另全台其餘地區主要水庫蓄水率，尚於7至9成以上，依正常預測值估算尚可，確定供應至11月底，但為防範氣候異常，已提前召開會議管控並加強調度管理措施。
水利署指出，基隆地區此時為枯水期，8月累積降雨量僅21毫米，為歷年平均雨量235毫米之8％，主要水源的基隆河水量，由平時每日約20萬噸水量，已大幅降低至9～10萬噸，需由新山水庫每日增加水量供援，今日蓄水量已降至501萬噸，蓄水率61％。
為延長新山水庫供水時程，自8月份起，已召開4次水情檢討會議，除請台水公司加強抽用基隆河水及雙溪貢寮水源外，並協調翡翠水庫全力支援汐止地區水量每日8萬噸，以減輕新山水庫出水的負擔。
雖依據中央氣象局預報未來幾個月雨量預測接近正常值機率高，仍將持續監控水情及加強調度因應，但今日受到颱風外圍低壓環流的影響，大台北等地區有降雨，若能下在集水區，有利於解決新山水庫的蓄水，加上若9月中旬起，東北季風來臨能帶來降雨，基隆地區水情則可望逐漸恢復正常。
至於全台其餘水庫的水情，目前蓄水情形雖與歷史平均值相當或略少，但水情尚屬正常。另對於用水量大，需加強關注的石門水庫，水利署已嚴加管控請各用水單位節水因應，盡量將水蓄存於水庫，並籲請民眾仍應持續節約用水，以因應枯水期的用水需求。
(工商)
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