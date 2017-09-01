褲頭棉帶當工具 酒駕犯拘留所上吊
怕被關？台中市許姓男子昨天晚間因酒後駕車遭逮，並被移送烏日警分局、關在拘留室內過夜，未料，他今天凌晨近4時許，竟趁著看顧員警未注意，拆開身上穿著的運動褲束帶，綁在鐵欄桿上吊，被發現送醫仍不治，警方將追究相關責任。
警方調查，許姓男子（29歲）曾有酒駕、毒品前科，上月31日傍晚6時許，他又因為酒後騎機車，在大肚區沙田路二段遭大肚分駐所員警攔查，經偵訊後於晚間押解至分局偵查隊，9點半左右安置入警備隊樓下的拘留室過夜，將待今天上午移送至地檢署。
料想不到，清晨4時許，警備隊江姓員警查看拘留室時，猛然抬頭，竟見到許男背部靠坐在拘留室的鐵欄杆旁，姿勢看起來怪異，上前查看，發現他的頸部被黑色繩子繫住，繩子的另一端則緊緊綁在鐵欄桿上，當時許男已無生命跡象，經送中山附醫急救仍不治。
警方調查，許男未婚、平常在工地工作，曾因酒駕被判刑4個月刑期、可易科罰金，但至今尚未執行，他被逮時酒測值0.33MG/L，當時還苦苦哀求員警放他一馬，希望不要以酒駕罪被移送，但進入拘留室時情緒還算穩定，不知為何又突然想不開。
警方指出，許男進入拘留室時均依規定進行搜身，將私人財物及危險物品做保管，卻沒想到他會利用運動褲內的束帶上吊，經驗屍確認為窒息死亡，事發時已通報家屬，目前已經值班江姓員警以關係人身分一併送地檢署偵辦。
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(中時)
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