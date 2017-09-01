吟詩諷反年改 楓港鄉親替蔡英文祝壽
8月31日是總統蔡英文的61歲生日，心疼小英上任後頻頻遭到反年改團體抗議和鬧場，故鄉楓港鄉親辦生日趴，準備壽桃為總統祝壽，邀請楓港國小學生，以及地方耆老，為小英祝壽，除了獻唱楓港小調之外，還創作七言韻腳詩，大大嘲諷反年改團體。
這場特殊的聚會，是由總統堂哥蔡順賢、楓港村長，等地方人士發起，邀請楓港國小學生，還有社區耆老為小英祝壽，鄉親替小英總統加油打氣，也表達支持年改政策，要傳遞來自楓港故鄉的溫暖。
(中天)
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