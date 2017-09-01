6萬顆問題蛋在竹南找到了 全數查封
彰化欣德畜牧場被檢出芬普尼超標的問題蛋被「以蛋換蛋」致流向不明，嘉義縣衛生局今天追查到苗栗縣竹南鎮賴姓蛋商冷藏倉庫內，發現210箱共約6萬顆問題蛋，已通知苗栗縣衛生局人員共同將6萬顆問題蛋全數查封。
上月29日彰化縣動物防疫所宣布解除13家蛋雞場的移動管制，但欣德畜牧場的雞蛋進入洗選場後，由桃園市萇記泰安蛋品公司出貨，因欣德牧場的雞蛋大小不一，不符合全聯的進貨要求，因而定期與嘉義縣鑫順祥蛋品有限公司民雄交換倉庫張姓負責人私下換蛋，每次交換約200至300箱，問題蛋爆發後，這批以蛋換蛋的6萬顆問題蛋流向不明。
嘉義縣衛生局表示，8月31日晚間11時接獲鑫順祥蛋品通報，該公司司機在苗栗縣竹南鎮新南里維新路369號賴姓蛋商冷藏倉庫內，發現欣德牧場210箱之蛋品（QR-code有效日期至8月30日），今天上午派員配合政風人員到賴姓蛋商處，確認該批蛋品即是欣德牧場檢出芬普尼超標蛋品。
衛生局現場清點問題蛋數量共210箱（12公斤裝1箱），每箱約280顆蛋，共約6萬顆，立即通知苗栗縣衛生局人員共同查封這批問題蛋品，責令業者不得擅自移動及販售，並確認這批問題蛋均未販售到市面。
嘉縣衛生局副局長蔡淑真表示，這批問題蛋將由桃園市政府監督萇記泰安蛋品公司回收銷毀，涉及食安刑責部分已移交嘉義縣調查站調查中。
(中時)
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