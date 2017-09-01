南投山上種大麻 前水里鄉代副主席遭羈押

陳嫌今年上半年於信義鄉地利村附近偏僻山區，承租一整座山頭種植大麻。（照片由警方提供）

警方於山區查獲大麻幼苗103株。（張妍溱拍攝）

警方查獲製毒工具。（張妍溱拍攝）

警方查獲成品及吸食工具。（張妍溱拍攝）

前水里鄉代表會副主席陳建宏在住處遭警方逮捕。（照片由警方提供）

陳建宏於10年前擔任水里鄉代表會副主席，2007年被警方提報治平對象。（照片為本報資料照片）

前水里鄉代會副主席50歲陳建宏與48歲李姓男子覬覦大麻毒品龐大利益涉嫌在南投縣信義山區蓋大麻毒品工廠並種植酪梨、咖啡作為掩護，刑事局中部打擊犯罪中心監控半年待時機成熟展開行動日前查獲103盆大麻幼苗、400多公克大麻成品等，警方共逮捕12人，檢方聲請羈押陳嫌與李嫌獲准，其餘釋回或2萬元交保。

曾因涉嫌成立暴力犯罪集團、經營賭場、地下錢莊及暴力討債魚肉鄉民，10年前擔任水里鄉代表會的副主席、有諸多前科的陳建宏於2007年被警方提報治平對象，去年1月南投警方查獲陳嫌吸食及持有大麻種籽約70粒當時僅裁定勒戒，去年底台中市警方接手偵辦，追查發現陳在信義鄉地利村偏僻山區承租整座山種植大麻。

警方指出，陳嫌個性冷靜，觀察有台電人員及各單位施工人員經常至該地區勘查道路、進行當地工程等狀況，雖山區偏僻但承租半年卻遲遲未有動作；陳找來種植大麻的高手李姓男子採全自動灑水系統及施肥方式種植，環境周遭種植咖啡與酪梨樹作為掩護，躲避警方查緝。

警方查獲103盆大麻幼苗、成品427.55公克、大麻煙29枝、大麻種子3包、種植及製造大麻設備工具1批等證物及犯罪工具，有員警私下表示，目前1公克大麻市價在1500至2500元之間，上等大麻每公克則是3000元，大麻種植每個月都可採收在毒品市場佔有龐大利益，全案依毒品危害防制條罪嫌移送南投地檢署。

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(中時)