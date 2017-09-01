「畢業」旅行？馮世寬國外傳影片「宣示主權」
目前瘋傳綠營將在9月重組內閣，「大鵬部長」馮世寬則是被認為最有可能丟官的人選之一，可能接棒的人選有前陸軍司令胡鎮埔和國安會秘書長嚴德發。
93軍人節快到了，國防部長罕見不在家，不過人在中美洲的馮世寬31日特地拍了支影片，站在蔡英文總統照片祝大家軍人節快樂，並再三提醒三軍訊息不漏接，頗有「宣示主權」意味。
軍人節前夕突然出訪宏都拉斯，被外界解讀成「畢業旅行」，因為國機國造階段性任務完成，大鵬可能就此下台一鞠躬。
如果馮世寬真的走人軍旅資歷完整、熟悉國防體系、去年幫助小英度過政權交接期獲得賞識的國安會秘書長嚴德發相當有希望接棒；另一名與綠營交好的前陸軍司令胡鎮埔則是在邱義仁強力推薦下有望角逐大位。
究竟是不是真的將會內閣改組，大鵬部長又是否真的會如傳聞中「畢業」，最快一個月內就會揭曉。
(中天)
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