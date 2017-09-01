揪團秋遊玩日韓 海上嗑蟹、航空周年送百張機票

秋季必吃秋蟹！曾榮獲最佳美食饗宴遊輪的公主遊輪，船上的品蟹小屋，可以品嚐到當季最鮮甜肥美螃蟹饗宴。(公主遊輪提供)

日韓深度8日遊釜山、鹿兒島、別府、長崎，一次收集多種日韓美景。(公主遊輪提供)

秋高氣爽，準備追楓、品蟹、過中秋！避開暑假出國人潮，秋季旅遊更愜意，除了有廉航業者祭出早鳥優惠、周年送機票活動，海上遊程也推出品蟹小屋及揪團促銷價，還能在海上賞月、嗑蝦蟹，用美味旅程號召家人、好友、愛人一起跑跳世界。

台灣虎航3週年慶活動第一波「3Q every麻吉」，徵求「三週年」新定義送機票。(台灣虎航提供)

台灣虎航2017年冬季班表最後一波開賣，包括桃園-釜山、桃園-大邱、桃園-沖繩那霸及高雄-沖繩那霸等4條航線，都將提供單程未稅NT$999元起的早鳥促銷優惠價。(台灣虎航提供)

台灣虎航歡慶開航3週年，9月份預計將送出超過100張免費來回機票；第一波慶祝活動，邀請所有的虎迷們一起為「3週年」重新定義，不論是結婚3週年、小孩3歲、創業第3年等等，即日起到9月14日上傳照片到活動網頁，每日下午18時抽出1位幸運得主，可獲得免費來回機票一張。

此外，台虎桃園-釜山、桃園-大邱、桃園-沖繩那霸及高雄-沖繩那霸等4條航線，也將在9月5日(二)上午10時開賣單程未稅NT$999元起早鳥促銷，搭乘期間為2017年10月29日起至2018年3月24日止；同時另有促銷代碼「ITBONUS」可使用，若是搜尋結果於票價處有出現刪除線並出較低的票價，即表示機票價格可再享88折優惠。

海上星空露天電影院能在泳池畔享受美酒與免費爆米花，同時透過巨型螢幕觀賞精彩電影、運動賽事或其他娛樂節目，享受優質的聲光極致娛樂。(公主遊輪提供)

沖繩、石垣島、宮古島5日輕旅行，讓上班族能完全沉浸於無敵海景之中，徹底擺脫工作壓力。(公主遊輪提供)

而秋季出遊當然不能錯過品嘗肥美螃蟹，公主遊輪於9月到11月推出基隆、高雄雙母港出發航程，有4到5天的輕旅行、6天東南亞航線和8天的日韓雙遊，避開暑假人潮；且公主遊輪限定的品蟹小屋為老饕們獻上肥美鮮蟹，還有Q彈、多汁的龍蝦大餐，大啖海陸珍饈，一掃上班時的辛勞。

例如，10月3日出發的「沖繩、石垣、宮古島5日遊」適逢中秋節，能體驗難忘的海上賞月玩法。公主遊輪祭出優惠號召民眾秋節揪團，從基隆出發沖繩、石垣島4天16,900元起，高雄出發沖繩5日遊19,900起，另有第三、四人同行出遊最低一人只要6,800元起優惠。

(中時電子報)