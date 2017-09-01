空軍防空暨飛彈指揮部編成典禮 分列式慶祝

由防空砲兵指揮部及防空飛彈指揮部整併的空軍防空暨飛彈指揮部，1日舉行編成典禮，F16戰機以分列式飛越防空暨飛彈指揮部的愛國者飛彈及天弓三號飛彈等裝備。（鄭任南攝）

空軍總司令沈一鳴（左）將印信交給新任的指揮官範大維（右）。（鄭任南攝）

空軍總司令沈一鳴進行校閱。（鄭任南攝）

空軍防空暨飛彈指揮部今天(9/1)在台南舉行編成典禮，把指揮官提升到中將位階，希望能達到指揮管制一元化的目標。軍不但派出各式戰機和雷虎小組，進行空中分列式慶祝，愛國者三型等各式防空飛彈，也在地面進行閱兵。

空軍今天在台南基地舉行編成典禮，由沈一鳴介紹防空暨飛彈指揮部新任指揮官為原任空軍參謀長的范大維中將，原本防砲指揮部指揮官劉孝堂少將與飛彈指揮部指揮官徐仁明少將，擔任防空暨飛彈指揮部的兩位副指揮官。

空軍司令沈一鳴上將表示，防空飛彈指揮部是在「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導下成立，整合防砲和飛彈部隊，達到指揮管制一元化。

沈一鳴隨後校閱由空軍三型主力戰機IDF、F-16和幻象戰機組成的空中分列式以及地面閱兵式，空軍展出所屬各式防空兵器，包括愛國者相列雷達、天弓三型飛彈發射架、鷹式飛彈、天兵雷達、麻雀飛彈發射架以及三五快砲等。

(中時)