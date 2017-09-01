新北抽驗香水、美白化粧品等 1成不合格

新北市衛生局抽驗市售美白化粧水，標示不符。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局抽驗市售體香膏，未申請含藥化粧品許可證。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局抽驗市售體香膏，未標示用途。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局近期加強抽驗市售香水、體香劑（膏）、美白類相關化粧品，30件中有1件體香劑沒有申請含藥化粧品許可證；2件體香膏及美白化粧水標示不符，不合格率一成，已將相關資料移轉所在地衛生主管機關追辦。

衛生局說明，在網路樂天市場販售的「MISSHA DRY ACTION Deo Stick」被驗出含有止汗制臭「Aluminum Chloride」成分。該成分是體香劑的一種，原理為藉由鋁鹽造成汗腺暫時堵塞，以達到抑制出汗的效果，停用後會恢復原出汗狀況，需申請含藥化粧品許可證。僅利用香味將異味掩飾則屬一般化粧品，毋需申請含藥化粧品許可證。

衛生局指出，輸入含藥化粧品需依化粧品衛生管理條例第7條第1項規定辦理查驗登記，取得含藥化粧品許可證後，始得輸入。違者可依同條例第27條處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金；物品沒收銷燬。

另2件違規產品其一是「Mercedes-Benz」系列香膏，也是來自網路樂天市場。衛生局檢視發現該產品包裝沒有標示「用途」；另一項來自屈臣氏的「傳明酸美白化妝水」未檢出Tranexamic acid（傳明酸，具美白效果），惟瓶身標示其成分。已違反化粧品衛生管理條例第6條規定，可處新臺幣10萬元以下罰鍰。

衛生局表示，含藥化粧品，如防曬劑、染髮劑，燙髮劑，止汗制臭劑等，須先經核准才能製造、販售。常見的許可證字號為「衛部粧製字第OO號」、「衛部粧輸字第OO號」及「衛部粧陸輸字第OO 號」。

消費者在選購時要特別注意產品的標籤、仿單或包裝上是否有完整標示品名、製造商或進口商的名稱及地址、全成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期，以確保自身權益。

(中時)