江宏傑甜慶結婚1周年 福原愛挺孕肚露最美笑容
桌球界的金童玉女江宏傑、福原愛去年完婚，今年6月江宏傑宣布老婆有喜，兩人將在年底迎接第一個愛的結晶，雖江宏傑先前以2面銅牌告別世大運稍嫌可惜，但因老婆多次到場力挺，讓江宏傑仍十分開心，今(1日)稍早，他便在微博分享與福原愛甜蜜慶祝結婚一周年的照片，可見即將當媽的福原愛，眼神變得更溫暖堅毅，最美笑容引來網友紛紛喊讚。
江宏傑稍早在微博分享與愛妻吃結婚一周年大餐，他放閃發文說：「結婚一週年快樂」，並標註三顆愛心，與TAG「吃吃吃」，暗示期待一家三口團圓的幸福日子，而照片中可見穿著紅色洋裝的福原愛和老公露出了燦爛笑容，雙雙比出「1」，吃完飯後還有滿車甜點等著福原愛享用，相當夢幻甜蜜。
對此，網友也開心獻上祝福，說：「太太太多好吃的了吧，羨慕小愛」、「愛醬好美膩，幸福幸福！」、「狗糧只吃你們倆的」、「一周年快樂，小傑賽後好好休息喔」。
(中時電子報)
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