男星買包討憂鬱症妻歡心 主持人諷：買山寨包就好

金九拉在節目嘲諷嘉賓挨轟。(圖/韓網)

南韓藝人金九拉主持《黃金漁場-Radio Star》聞名，由於主持風格辛辣獲封「毒舌主持人」，近日男星金生玟透露老婆因為懷孕罹患憂鬱症，因此打算買名牌包討妻子歡心，沒想到卻被諷「應該要買山寨版」，立刻引發網友撻伐。

男星金生玟節儉聞名，在演藝圈是出了名的鐵公雞，甚至連音樂也只聽免費試聽的第1分鐘，讓全場觀眾聞訊後瞠目結舌，而他在上節目時透露妻子七年前罹患產後憂鬱症，為了討妻子歡心決定大手筆買名牌包當禮物，未料卻被主持人金九拉嘲諷「應該買個便宜山寨版就好，才像你的個性」，而這句話被網友認為有貶低意味，短短兩天就有2.5萬人連署要他退出節目道歉。

對此金九拉也透過節目道歉，解釋會這樣對金生玟說，主要是兩個人感情很好，才會在節目上開這種玩笑，原本是想紓解當下凝重的氛圍，卻被外界解讀成在嘲諷，還造成外界觀感不佳，希望藉著道歉能平息風波。

(中時電子報)