排隊人龍無盡頭 搶票竟等2個小時

排隊人龍無盡頭 搶票竟等2小時

夏日酷暑，往溪頭遊客眾多，想上山避暑，從彰化發出直達車，消息一出，詢問度超高，一天三個班次，120個座位，第一天首航，排隊人潮有一半沒搭上，排第一個的夫妻檔，清晨4點半就來排隊！但有人買不到票，當場差點就要開罵。

排隊人龍無盡頭 搶票竟要等2小時

這一切為的就是，彰化直達溪頭的首發車，原來過去彰化民眾，想到溪頭得換車或搭計程車，耗時又花錢，現在客運客運首發，值達班次，全票票價157元，65歲以上還有半價優惠，成了大多民眾利用的大眾交通工具，上溪頭避暑乘涼避暑，只要70分鐘。

(中天)