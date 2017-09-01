廣州醫院運用「互聯網＋」大幅縮短看診時間

廣州市婦女兒童醫療中心是日均門診量達1.2萬人次的三甲醫院，由於該院運用「互聯網＋」的技術，改善醫療服務；2014年後，醫院大廳就鮮少有塞車的情況。而該院參與的「咪姆熊」人工智慧醫生，也正試運行，透過海量病例學習，未來有望達到主治醫生水準。

市婦女兒童醫療中心是全國首家行動網路醫院、首家實現「先診療後付費」醫院及華南首家非急診就診全面掛號醫院；2011年，廣州市婦女兒童醫療中心開始引入協力廠商滿意度調查。

其中指出，有7成的患者認為醫院應該縮短患者等待時間。2014年3月，該院提出「移動智慧醫療平臺」構想，緩解「掛號時間長、排隊檢查時間長、繳費時間長、就診時間短」的現象。

現今市婦兒醫療中心的患者可用電話、銀聯醫程通、微信、支付寶、網站等8種方式預約掛號，非急診就醫預約率提高至93.3%，其中有7成經由手機等移動用戶端掛出。

此外，患者更用手機完成門診繳費、檢查檢驗報告、住院清單查看、電子病歷查詢等一站式就醫服務，手機支付的患者比例已經達到55%。

調查指出，使用移動指揮系統的民眾，平均在院逗留41.5分鐘，使用「先診療後付費」更能省下4.3分鐘，就醫時間比原先少掉60%。

「會繼續利用資訊化改善患者就醫體驗。不久後將實現全面取消醫院內現金支付，患者看病後可以在家附近的藥房取藥。」市婦兒醫療中心主任夏慧敏補充，未來部分患者，也可透過穿戴設備，上傳體徵數據；就算不到醫院，醫師也能從遠端看診。

此外，該院也參與「咪姆熊」智慧電子醫生的開發，各專科專家也不斷進行人工教育、演練，並改善人工智慧演算法，未來有望讓「咪姆熊」具主治醫師的診治水準。

(中時電子報)