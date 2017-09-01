芬普尼雞蛋流向竹南 苗栗衛生局即時查封

苗栗縣衛生局上午會同嘉義縣政府衛生局確認受汙染雞蛋流向，封存210箱雞蛋。（黎薇翻攝）

汙染雞蛋將退回上游廠商。（黎薇翻攝）

苗栗縣政府衛生局今(1日)上午與嘉義縣政府衛生局追查疑似芬普尼雞蛋流向，一名楊姓攤商發現自己存放於竹南鎮冷藏櫃的蛋，是在8月16至17日向嘉義鑫順祥蛋行購入，因貼有欣德畜牧場QR-Code，楊姓業者主動向嘉義鑫順祥蛋行詢問後，確認此批蛋為受汙染雞蛋。

嘉義縣政府衛生局上午會同苗栗縣衛生局到現場確認受汙染雞蛋流向，封存210箱雞蛋後將退回上游萇記泰安蛋品公司集中銷毀。

苗栗縣衛生局表示，這批有問題的蛋全數沒賣出，共查封210箱，以每箱12公斤計算，大約有37800顆。

(中時)