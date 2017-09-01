北市官方民調：世大運前柯P滿意度6成3

台北市長柯文哲今(1日)被問到世大運後民調提升，他認為這是「短期行情」，沒有意義；但市府研考會今自行公布一份7月底做的民調，結果顯示有6成3受訪者滿意柯的施政表現，甚至還調查，有7成1受訪者「知道」7月初舉辦的雙城論壇。

在研考會這份民調中，「環保工作」、「治安」、「聯合醫院」、「文化活動」、「交通」以及「社會福利工作」滿意度皆在5成以上；「公共工程建設」及「中小學教育」滿意度未達五成，各為4成6、3成五5，但滿意度仍高於不滿意度。

這項調查也詢問受訪者認為北市府需優先處理項目，在選項不提示、可複選兩項狀況下，選擇交通改善有32%、處理大巨蛋問題10%、教育政策10%、關懷弱勢族群10%。

針對7月初登場的雙城論壇，有71％知道這項活動，29％不知道；73％支持續辦，14％不支持。而在知道者中，56％滿意市府參與的表現，25％不滿意。

這次調查於106年7月31日至8月3日晚間進行，成功訪問20歲以上台北市民1,236人，另850人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.79個百分點以內。調查方式以台北市住宅電話為母體，以系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。

(中時)