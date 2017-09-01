AK-47製造廠將推出AI槍枝 可無人操控自主射擊
以製造AK-47等軍用步槍聞名的俄羅斯軍火製造商卡拉什尼科夫公司(Kalashnikov)，近年來將機器人／人工智慧武器作為研發重點。根據俄媒報導，卡拉什尼科夫將推出具有人工智慧的新槍，擁有先進的「神經網路全自動系統」，在無人操控的情況下，能決定是否射擊，並根據敵人及環境變化隨時調整射擊狀態。
此外，卡拉什尼科夫公司也將推出在軍用卡車基礎上建造的新型防暴車，前端設置一面巨大的盾形擋板，可開合併上下移動，擋板設窗孔，以利防暴人員的水砲及彈藥發射。防暴車後部車頂還設置一個平台，能讓防爆人員在車輛行進中站在平台上行動。美聯社報導，這款防暴車日前在莫斯科武器展中展示。
卡拉什尼科夫公司的AK-47是全球應用最廣泛的武器，主要因為使用簡單且故障率極低，最近有媒體報導稱，五角大樓希望在美國生產這種突擊步槍。卡拉什尼科夫公司近年積極研發機器人／人工智慧武器，美國在這方面落後於俄羅斯。美國國防部主導研發工作的官員說，國防部當前不會「賦予人工智慧執行殺人命令能力」，軍方更願意推動人工智慧在情報分析方面的應用開發。
(中時電子報)
關鍵字：人工智慧、AK-47、Kalashnikov
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