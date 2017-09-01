公交候車亭周邊全面禁菸 新北首日開2罰單

新北市衛生局與警方至蘆洲捷運站公車候車亭實地巡察及宣導。（葉書宏翻攝）

新北市自9月1日起公車候車亭全面禁菸。衛生局特於首日派22名稽查人員在警力的配合下，擇定11處公車候車亭及站牌派員實地巡察，第一天共開出2張各2000元罰單。

衛生局強調，新北市候車亭全面禁菸的範圍全國最嚴，包含公車停靠區標線內及往內延伸的人行道，請民眾務必遵守，以免受罰傷了荷包。

健管科長林惠萍指出，候車亭內均設有座椅供民眾候車時休息之用，但有些民眾喜歡利用等車空檔來根菸吞雲吐霧一番，此舉已嚴重影響其他不吸菸民眾健康權益，尤其以孕婦及孩童為甚。

衛生局自3月1日公告全市所有公車候車亭及站牌周邊禁止吸菸，宣導期半年，9月1日起違反者罰款2千到1萬元，以保障民眾不吸二手菸權利。

(中時)