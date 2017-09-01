遭大老闆熊抱 林志玲強顏歡笑
台灣第一名模林志玲，近年來工作重心多半在大陸，也因她參與了真人秀節目，天真又美麗的模樣擄獲一票粉絲的心。而她也是多家廠商寵兒，不過日前她人在廣州出席活動，被大老闆一個熊抱，卻被捕捉到臉上有些尷尬的模樣。
林志玲日前在廣州出席活動，一身白色紗質禮服現身的她被讚仙氣十足，不過事後一張她被老闆熊抱的照片在網上流傳，許多網友給志玲姐姐臉上笑容的註解是「強顏歡笑」，令不少粉絲也有些心疼。
不過過去林志玲被熊抱的經驗不少，她多半依舊敬業展現高EQ笑出燦爛笑容，也有網友認為林志玲是受邀出席活動，「給老闆抱一下不為過。」不過說到熊抱，恐怕更多人印象深刻的，是上回她與知名導演郭敬明一同現身頒獎典禮，林志玲展現女力，一把抱起郭敬明的畫面。
(中時電子報)
關鍵字：林志玲
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