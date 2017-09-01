熊讚失業找頭路 有望升格北市吉祥物

世大運順利落幕，吉祥物「熊讚」面臨失業問題，跑到信義就業服務站填履歷找工作，但傳出下週二市政會議時，台北市長柯文哲將把「熊讚」胸前2017徽章改成「北」字，正式升格北市吉祥物。

信義就業服務站出現一個熟悉的身影，原來是世大運吉祥物「熊讚」，比賽結束面臨失業問題，因此來填履歷找工作。就業服務處職員立刻向「熊讚」提供動物園的代言工作，順利找到新工作的「熊讚」開心點頭，熊讚保母說：「他最想的還是留在台北市。」

失業的熊讚到就業站(圖截取自中天影音)

向跟柯市長撒嬌討抱抱，「熊讚」續留台北的願望要成真了！傳出下週二北市府市政會議，柯文哲可能會親自拍板定案，把熊讚胸前2017徽章改成北字，正式升格台北市吉祥物。但市長柯文哲又說：「台北市的吉祥物很多種，需要再討論。」

但即使不留在市府，熊讚也有很多出路，許多超商和機車業者都來挖角，到底「熊讚」下一步何去何從，五萬名粉絲都很關心。

(中時)