台灣之光 阿美族青年 亞洲料理賽奪冠
台灣原住民族太風光！剛閉幕的台北世大運，不少原住民好手為台灣取得亮麗成績，現在連「亞洲食神」都拿下了！花蓮豐濱鄉阿美族林諾凡參加在日本舉行的亞洲料理名人大賽，利用部落野菜刺蔥及藤心為食材，做成一道「冬粉酥炸球」驚豔全場，勇奪金牌！
林諾凡是豐濱鄉富豐部落的阿美族子弟，目前就讀蘭陽技院二年級餐飲系，經過學校推薦，參加23日在日本橫濱舉辦的「2017亞洲料理名人大賽」，共有全亞洲49國家，200多名選手參賽，各國好手無不發揮巧思。
從小由阿公、阿嬤帶大的林諾凡，家境相當清苦，林諾凡表示，小時候看著阿公、阿媽烹煮野菜的身影，決定從部落常見的傳統食材下手，帶來阿公親自到山上採取下來的刺蔥與藤心，把記憶中的美味搭配到料理中。從兩百多位選手中脫穎而出；阿公林大榮開心說，聽到孫子得到金牌，全家都高興得跳起來，欣慰孫子有這麼好的成績，一切的辛苦都值得的。
(中天)
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