國體法3讀通過 林德福：最難是協會改選

體育署長林德福受訪時表示，國體法修正案通過後，最難的工作就是協會改選。(黃及人攝)

隨著國民體育法修正草案在立法院3讀通過，教育部體育署1日召開記者會，說明國體法修改後的改革方向，除了強調預計今年11月正式上路，體育署長林德福也坦承，「我想當中最難的，還是單項體育協會的改選工作！」

這次修法重點包含，以後各單項協會「財務應公開透明」、「組織應開放參與」、「營運應廣納專業人士」、「績效考核客觀化」，以及針對體育糾紛仲裁機制、國家隊選手零用金與出場費、國手及隊職員保險等入法規範。

當中針對組織應開放參與，除了單項協會會員組成以開放人民參與為原則，中央機關政務人員與民意代表迴避原則，更重要的是設置運動選手理事資格及比例，無非就是徹底改變過往協會遭到家族長年把持的情況繼續出現。

「這種家族把持的情況沒辦法再繼續了，」林德福表示，「但我知道要求各單項協會改選將很困難，因為會員身分規定徹底改變，可是改選過後的新組織將會更具代表性，起碼到現在為止，我還沒有聽到任何協會的抱怨。」

林德福強調，這次國體法修正案是有史以來幅度最大的1次，畢竟受到先前台北世大運成功舉辦影響，全民都已受到感動，接下來將以選手優先，且是全民參與的新世代來臨，體育署也將結合更多社會資源，努力帶動改革風氣。

林德福也針對台北世大運60個場館做出規劃，「除了新建的台北網球中心與和平籃球館已經BOT出去了，其餘場館都將交回各地方政府管理，部分像是竹北足球場已經考慮委託經營，期望每個場館都能繼續善用下去。」

(中時電子報)