黑心清粥醬配菜地下工廠 發霉貨混新品再賣
調查局台中市調處查獲黑心清粥醬配菜地下工廠，元隆農產食品行直接抽取地下水製作豆棗、甜麵筋等產品，標示不實有效日期，過期發霉遭退貨產品混進新品再出售，以「日隆」及「白玉」等品牌銷售到全省各地菜市場醬菜店及雜貨店，營業10年以上的大量黑心食品都已被消費者吃下肚，全案檢調擴大偵辦中。
台中市調查處接獲民眾舉發，位於中市安和街的元隆農產食品行，未登記食品工廠設立許可，專門生產清粥配醬菜的豆棗、甜麵筋、紅豆支及皮豆絲等產品，涉嫌販售過期食品，經報請地檢署食安平台偵辦，29日會同衛生福利部食品藥物管理署、台中市衛生局及環保局人員前往查緝。
檢調追查，食品行直接抽取地下水，未經過濾及殺菌等設備處理，製作豆棗等產品；食品行雖自訂產品有效期限為4個月，但在產品包裝上的標示有效日期竟延長1周。
令人驚訝的是，食品行將下游廠商因發霉、劣質及過期等退貨，以地下水直接清洗除霉後，再摻入新滷製的產品中混進新品中，二次加工包裝後再賣出去。
檢調約談黃姓負責人等7人到案，訊後，黃姓負責人及會計以食品標示不實，涉嫌詐欺，各以3萬元及2萬元交保。經調查，元隆雖為地下工廠，但年產量高達上千噸，產品以「日隆」及「白玉」等品牌銷售遍及到全省各地菜市場醬菜店及雜貨店，並受部分食品公司委託代工。
檢調查獲的黑心食品及地下水採樣都由衛生局及環保署送驗中，現場查獲的黑心產品也由衛生局封存。
(中時)
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