中市府質疑國民黨主委不接地氣 陳明振：20多年前就置產

國民黨副主席郝龍斌（左）強調，台中市民對現任執政有憂慮，只要推出好的市長候選人，相信在2018選舉有信心能爭取好成績。（盧金足攝）

台中市府新聞局長卓冠廷表示，市長林佳龍就任以來，興利除弊，成果獲多數市民肯定。（盧金足攝）

國民黨副主席郝龍斌今天（1日）在祝賀新任國民黨台中市主委陳明振就職時，提到台中市過去好的建設被現任市長破壞，沒有好好經營；對此，市府新聞局長卓冠廷說，市長林佳龍就任以來，興利除弊，成果獲多數市民肯定，感謝郝關心市政，歡迎新任國民黨台中市主委移居台中，共同為市民謀福祉。對此，陳明振回應，他老家在嘉義，20多年前就在北區買房子，住在台中市。

新任國民黨台中市黨部主委走馬上任，典禮中與會者致詞時，紛以林佳龍當箭靶，質疑會台中市在過去2年沒有太多建設，甚至過去好的建設像BRT、台中國家歌劇院被現任市長破壞，沒有好好經營，台中市民對現任執政有憂慮。

對國民黨的批評，卓冠廷反擊指出，林佳龍就任以來，不論是舊城再生、治水防洪、社會福利、青創輔導，或是多項軌道建設納入中央前瞻計畫，積極籌辦花博、東亞青奧等大型活動，施政成果具體且亮眼。

此外，台中早期治安不佳的印象，在市府團隊的努力下，近年來已呈現穩定良好狀態，並屢獲中央評比殊榮；台中更陸續獲得CNN等媒體肯定為台灣最宜居城市，日前也順利成為全國人口第二大城。

卓冠廷強調，林佳龍施政成績獲得多數市民肯定，在陸續公布的下屆市長選舉民調中，支持度均大幅領先可能對手。

他表示，林佳龍就任市長以來，不但興利、更著重除弊，「郝副主席今日所指的BRT、台中國家歌劇院，正好都是前任市府弊端叢生的案例」。林佳龍勇於承擔，也提出方法努力解決問題，BRT藍線已順利轉型為優化公車系統，運量提升，市區往來海線更為便利。

台中國家歌劇院則在改善3000多項缺失後，完成內外部各項工程，工程品質獲得中央「金質獎」肯定，讓歌劇院真正完工啟用，目前由中央經營管理中。

至於台中市負債問題，財政局表示，市府嚴謹控管財務收支，以創造性財政思維帶動投資下，將每分錢花在刀口上，目前台中市平均每人負擔債務為六都第二低，在撙節支出下，舉債空間也從103年僅321億元，增加至現在的380億元，總體而言，台中市財政狀況呈現穩健狀態。

(中時)