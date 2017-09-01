全面回收廚餘 　雲林環保局以豬食教辨識

雲林縣今天起全面回收廚餘，垃圾車加掛藍綠桶子，綠桶子收生廚餘，藍桶子收熟廚餘。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局今年初設定垃圾減量目標每日減100公噸，但上半年僅平均日減27公噸，依據垃圾採樣分析報告顯示，雲林縣垃圾中含廚餘重量仍高過3成，是垃圾減量成效不彰的主因。

環保局表示，生廚餘、熟廚餘最直觀的判別方式為「豬能不能吃」，「熟廚餘」是豬能吃的，包括剩菜、剩飯等；「生廚餘」就是豬豬不能吃的，包括酸臭的食物、無法辨別的食材等。

生廚餘還包括水果、蔬菜、園藝（直徑小於1公分）、硬殼骨頭等。

雲林縣1日起，生、熟廚餘全面分收，在垃圾車或資源回收車後方加裝綠、藍桶，綠桶收生廚餘、藍桶收熟廚餘，全面回收垃圾中所夾雜的生熟廚餘。

縣長李進勇下午示範廚餘分類，他表示生廚餘將做堆肥，熟廚餘當養豬飼料。

(中時)