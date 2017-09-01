年過半百首次「做這事」 方文琳吐遇變態陰影

方文琳分享上月第一次一個人看電影。（圖／中時資料照片）

方文琳期待下回挑戰可一個人再做其他事情。（圖／翻攝自方文琳臉書）

女星方文琳10年前與于冠華簽字離婚，恢復單身後，方文琳一肩扛起照顧兩個女兒的責任，今年2月她在臉書喊話「感謝你的守護」遭疑有護花使者，但隨即被她否認，日前她有感而發PO文表示從小北上工作的她，雖因常一個人走跳已非常獨立，但近日竟是她首次一個人去看電影，吐露或許是和小時候遇過變態有關。

方文琳上月底發文表示，自己從國中畢業後便獨自北上工作，許多大大小小的事，都是她逼自己去跨越、學習，她其實很享受自己一個人做許多事，但前提是必須在她熟悉的環境，前幾年她才終於克服心魔，一個人獨自開車南下、自己找飯店與餐廳、自己去風景名勝旅遊，從此打開了她勇敢的開關。

方文琳說：「相信嗎？年過半百的我在今晚第一次一個人去看電影！可能小時候在電影院旁邊坐個變態被嚇過，從此心裡有陰影吧」，過程中雖被滑手機跟不斷說話的人打擾有些美中不足，但她仍開心又達成另一個里程碑，「想想....還有什麼不敢自己一個人？或者還有什麼沒突破的？期待期待」，粉絲則回應她：「一個人可以優雅，過著自己喜歡的日子」、「讓自己靜一靜何嘗不就是一種幸福」、「每個人就該懂得照顧自己，善待自己，畢竟生活都要自己過」，方文琳也大方說：「沒錯~晚安」。

(中時電子報)